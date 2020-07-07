Вашингтон уведомил генсека ООН о выходе из ВОЗ
Вашингтон уведомил генсека Организации Объединенных наций о выходе из Всемирной организации здравоохранения, решение американской стороны вступит в силу 6 июля 2021 года. Об этом сообщили в офисе главы ООН.
Во вторник, 7 июля, президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ранее американский лидер обвинил организацию в разрастании коронавируса в пандемию и заявил, что Белый дом найдет более эффективный способ применения 500 миллионам долларов, которые Штаты ежегодно направляют в бюджет ВОЗ в качестве взносов.
В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что американская финансовая помощь здравоохранению в других странах мира важна для безопасности самих США, напомнив, что Вашингтон является донор номер один
ИСТОЧНИК KP.RU