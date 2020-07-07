Вашингтон уведомил генсека ООН о выходе из ВОЗ

7 Июль 2020 2020-07-07T22:34:46+03:00

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Вашингтон уведомил генсека Организации Объединенных наций о выходе из Всемирной организации здравоохранения, решение американской стороны вступит в силу 6 июля 2021 года. Об этом сообщили в офисе главы ООН.

Во вторник, 7 июля, президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Ранее американский лидер обвинил организацию в разрастании коронавируса в пандемию и заявил, что Белый дом найдет более эффективный способ применения 500 миллионам долларов, которые Штаты ежегодно направляют в бюджет ВОЗ в качестве взносов.

В свою очередь глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что американская финансовая помощь здравоохранению в других странах мира важна для безопасности самих США, напомнив, что Вашингтон является донор номер один

ИСТОЧНИК KP.RU