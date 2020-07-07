2020-07-07T23:02:40+03:00
Общество

Следствие считает, что Сафронов передал секретную информацию спецслужбе Чехии

Ранее советника главы «Роскосмоса» арестовали на 2 месяца
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве задержали советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАССВВ Москве задержали советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАССВ
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Следствие считает, что советник гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Иван Сафронов передал спецслужбе Чехии данные о поставках вооружений в страны Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщил его адвокат Смирнов.

«Следствие считает, что в 2012 году Сафронов был завербован спецслужбой Чехии, и в 2017 году получил от ее представителя задание, после чего в том же году передал ему секретные сведения», - уточнил другой адвокат, руководитель правозащитного обведения «Команда 29» Иван Павлов.

Смирнов добавил, что по версии следствии, чешская спецслужба действовала под контролем Вашингтона, а Сафронов действовал из корыстных побуждений. Однако. По словам защиты, в деле не указаны какие-либо суммы.

Как сообщили «КП» в ФСБ России, по версии следствия, против сотрудника «Роскосмоса» возбуждено уголовное дело по признакам «госизмены», за что ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал Сафронова на два месяца, до 6 сентября. Адвокат уже сообщил, что защита обжалует арест в Мосгорсуде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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