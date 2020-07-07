7 Июль 2020 2020-07-08T00:31:59+03:00

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Москве за сутки скончались еще 28 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Теперь общее число жертв болезни увеличилось до 4 027 человек. Сутками ранее в столице умели 24 инфицированных. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает оперативный штаб по борьбе с covid-19.

В целом в России с момента распространения болезни среди населения и выявления первых зараженных от инфекции скончались более 10,5 тысяч человек. Однако постепенно ситуация с коронавирусом идет на спад - власти регионов приступили к постепенному снятию ограничений.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России уже пройден пик по заболеваемости, а суточное число новых случаев инфицирования снижается.

Тем временем, главный эпидемиолог российского министерства здравоохранения назвал условие, при котором распространение коронавирусной инфекции в стране остановится. По его словам, обеспечить данный показатель может только массовая вакцинация населения.

ИСТОЧНИК KP.RU