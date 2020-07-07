В Сербии ввели комендантский час из-за коронавируса
Власти Сербии приняли решение о вводе в стран комендантского часа. Ограничения из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом будут действовать с пятницы по понедельник, до 13 июля. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
В столице республики Белграде запрет на передвижение граждан после определенного времени также запрещает гражданам собираться дома и на улице группами более пяти человек.
По словам Вучича, по последним данным в городе уже заполнены все медицинские учреждения, пишут РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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