В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
Согласно документу, теперь в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указать сведения о мощности двигателя транспортного средства
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В России предложили изменить водительские права и паспорт транспортного средства. С такой инициативой выступило МВД РФ.
Сообщается, что благодаря этому будет перечень сведений вносимых в эти документы будет носить уточняющий характер. В ведомств отметили, что планируют привести права и ПТС в соответствие с российским законодательством и нормами международного права.
ИСТОЧНИК KP.RU