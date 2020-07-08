Сергей Шнуров стал одним из десяти сопредседателей Партии роста

8 Июль 2020 2020-07-08T00:20:45+03:00

Самой главной задачей Партии является подготовка к выборам в Государственную думу РФ в 2021 году

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Музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вошел в список сопредседателей Партии роста. Об этом сообщается на сайте организации.

На съезде партии в Москве, который проходил 7 июля, избрали всего десять сопредседателей. Кроме Шнурова, ими стали основатель партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов, социальный предприниматель Ксения Безуглова, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, экономист Евгений Коган, тележурналист Александр Любимов, основатель компании Group-IB Илья Сачков, политик Сергей Станкевич, а также артист Николай Фоменко и правозащитник Александр Хуруджи.

Сообщается, что самой главной задачей Партии является подготовка к выборам в Государственную думу РФ в 2021 году.

- Нас не только не положат на лопатки, мы встанем и восстановим свои предприятия, продолжая политическую борьбу. А уже через год станем парламентской партией, чей голос обязательно будет услышан, - приводятся слова Титова в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU