В Калининграде задержали четырех вербовщиков террористов

8 Июль 2020 2020-07-08T02:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали четверых вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации. Об этом заявила представитель регионального ведомства Екатерина Исправникова.

Сообщается, что участники преступной группировки вели идеологическую подготовку трудовых мигрантов. Ими оказывались прибывшие в регион граждане из центральной Азии. Целью вербовки были планы дальнейшей переправки террористов в зону боевых действий.

На данный момент подозреваемые задержанные и заключены под стражу. Сотрудники правоохранительных органов тем временем выясняют все детали схемы их действий, пишут "Известия".

- Выявлена и пресечена преступная деятельность членов законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ), - сообщила Исправникова.

При обысках у них в квартире были обнаружены экстремистская литература, флаги и атрибутика террористической организации.

ИСТОЧНИК KP.RU