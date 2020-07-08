Названо имя главного российского артиста десятилетия

8 Июль 2020 2020-07-08T01:50:13+03:00

Песни этого исполнителя звучали в эфире радиостанций более 19,8 миллиона раз

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Стало известно имя главного российского артиста десятилетия. Награды была удостоена певица Елка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

- Я хвастаюсь редко, но это тот случаи , когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста, - написала в посте звезда.

elkasinger Елка стала самым лучшим артистом 10-летия

Также она отмечает, что сколько бы в ней ни было природного обаяния и таланта, ее "человеческая суть, сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня" никогда бы не позволили бы ей донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людеи .

Исполнительница признана артисткой десятилетия по версии музыкального портала TopHit. Согласно подсчетам органиаторов проекта, в период с 2010 по 2019 год ее песни звучали в эфире российских радиостанций более 19,8 миллиона раз.

Елка наиболее известна слушателям как исполнительница хитов "Город обмана", "Прованс", "Около тебя", "На большом воздушном шаре". К слову, это не первая награда 38-летней артистки - она семикратная обладательница музыкальной премии "Золотой граммофон".

ИСТОЧНИК KP.RU