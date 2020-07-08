Названо имя главного российского артиста десятилетия
Стало известно имя главного российского артиста десятилетия. Награды была удостоена певица Елка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
- Я хвастаюсь редко, но это тот случаи , когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста, - написала в посте звезда.
Также она отмечает, что сколько бы в ней ни было природного обаяния и таланта, ее "человеческая суть, сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня" никогда бы не позволили бы ей донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людеи .
Исполнительница признана артисткой десятилетия по версии музыкального портала TopHit. Согласно подсчетам органиаторов проекта, в период с 2010 по 2019 год ее песни звучали в эфире российских радиостанций более 19,8 миллиона раз.
Елка наиболее известна слушателям как исполнительница хитов "Город обмана", "Прованс", "Около тебя", "На большом воздушном шаре". К слову, это не первая награда 38-летней артистки - она семикратная обладательница музыкальной премии "Золотой граммофон".
ИСТОЧНИК KP.RU