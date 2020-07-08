"Мы вообще ни к чему не готовы": Доктор Мясников назвал коронавирус "учениями"
Известный доктор Мясников оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией. Врач в интервью kp.ru назвал covid-19 "учениями" и объяснил чего на самом деле стоит бояться человечеству.
- Нужно понимать, что угроза колоссальная. И слава Богу, что пошел коронавирус, который показал, что мы вообще беззащитны. Ничего не можем, ничего не умеем. И можем только ходить в масках: видите, мы заботимся. Ну ходят в масках. И что? Хоть одну эпидемию маски остановили? - высказался специалист.
Также он раскрыл, что может быть опаснее для людей covid-19 и бубонной чумы. По мнению Мясникова, если и бояться, то только сообщений из Китая о новом свином гриппе.
- Если он придет, это будет пандемия, это будет вспышка с миллионом смертей. Лекарств нет, вакцины нет, убивает не как ковид - пожилых и немощных, убивает детей и молодых. Птичьего гриппа надо бояться. Коронавирус тлеет, а грипп подобен взрыву, - объяснил врач.
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ИСТОЧНИК KP.RU