2020-07-08T03:13:58+03:00
Общество

Легойда выступил против полного перехода на дистанционное образование

Эксперт оценил влияние "учебы по удаленке" на студентов и школьников
Роман ГОЛОВАНОВЮлия КЕКОВА
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Легойда выступил против полного перехода на дистанционное образование. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАССЛегойда выступил против полного перехода на дистанционное образование. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Российский церковный и общественный деятель, журналист и педагог Владимир Лейгода специально для kp.ru рассказал, хорошо было бы, если всех учащихся перевели в дистанционный формат обучения или все же вредно.

По его мнению, в этом вопросе он наблюдает как минусы, так и плюсы.

- Как и все преподаватели, я заканчивал семестр со своими студентами в МГИМО дистанционно. Я уверен, что переход образования полностью на дистанционное не нужен, вреден и опасен, - высказался Лейгода.

Специалист также отметил, что современные технологии во многом имеют положительные стороны, но отношения формата учитель-ученик требуют непосредственного, реального человеческого взаимодействия.

Напомним, из-за пандемии коронавируса многим вузам и школам пришлось перейти на дистанционный формат обучения в целях минимизации рисков заражения как среди обучающихся, так и среди преподавателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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