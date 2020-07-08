2020-07-08T03:26:47+03:00
Общество

Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

Юлия КЕКОВА
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Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсыКабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсыФото: Алина НИЗАМОВА
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Российские авиакомпании получил право выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы из-за пандемии коронавируса. Соответствующие постановление утвердило правительство, документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации.

В постановлении говорится о порядке и сроках возврата денежных средств "при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в России, либо на ее части".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, многие авиакомпаний в мире на данный момент вместо "живых" денег за несостоявшиеся перелеты стали предлагать пассажирам перенос рейса на более поздний срок. Также в качестве альтернативы авиаперевозчики начали вводить ваучеры на сумму билета, иногда с учетом различных бонусов. "Расплатиться" ими можно будет после возобновления ависообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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