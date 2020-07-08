Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы

8 Июль 2020 2020-07-08T03:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские авиакомпании получил право выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные рейсы из-за пандемии коронавируса. Соответствующие постановление утвердило правительство, документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации.

В постановлении говорится о порядке и сроках возврата денежных средств "при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в России, либо на ее части".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, многие авиакомпаний в мире на данный момент вместо "живых" денег за несостоявшиеся перелеты стали предлагать пассажирам перенос рейса на более поздний срок. Также в качестве альтернативы авиаперевозчики начали вводить ваучеры на сумму билета, иногда с учетом различных бонусов. "Расплатиться" ими можно будет после возобновления ависообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU