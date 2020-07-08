2020-07-08T03:43:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач рассказал, что на самом деле подразумевают под "второй волной"

Доктор Мясников раскрыл, где стоит ждать вспышек заболевания covid-19
Роман ГОЛОВАНОВЮлия КЕКОВА
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Доктор Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССДоктор Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Коронавирус начал отступать, но стоит ли уже расслаблять или нужно готовиться ко второй волне covid-19, которую многие предрекают уже осенью этого года? Об этом kp.ru рассказал известный доктор Александр Мясников.

Врач объяснил, что в понятие "второй волны" каждый вкладывает свои смыслы.

- Люди боятся чего? Они думают: вот пришла беда, надо было пережить, худо-бедно пережили. Теперь мы заживем. А нас пугают второй волной, что сейчас опять придет, опять все закроют, опять все будет плохо, опять будешь сидеть дома. Вот что все понимают под второй волной. Не очень понимая, что на самом деле вкладывают в это понятие врачи-эпидемиологи, - объяснил доктор.

Также Мясников отметил, что любой незнакомый вирус, как и коронавирус, является потенциально опасным для человека.

Говоря о тех, кому уже не грозит вторая и последующие волны врач отметил Москву. По его мнению столица уже переболела и находится в теперь безопасности. Если и ждать вспышек заболевания, то скорее там, где до этого было меньше всего инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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