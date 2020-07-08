"Что-то странное с ним стало происходить": Легойда рассказал о радикальных изменениях схиигумена Сергия

8 Июль 2020 2020-07-08T04:24:40+03:00

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Нашумевший инцидент с отрицанием существования коронавируса схимником Сергием из Среднеуральского монастыря обсуждает вся страна. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда оценил действия священника и рассказал kp.ru о радикальных изменениях в его поведении.

По словам Легойды, не нужно говорить, что сторонники Отца "делают что хотят".

- Речь идет о конкретном человеке, с которым последние полтора-два года стали происходить радикальные изменения. До того времени он все же вел себя иначе, - отметил собеседник.

Ранее, как подметил общественник, таких проблем, которые бы так сильно были заметны и так широко обсуждались, с Сергием не было.

- Может, в духовной жизни человека что-то стало происходить. Я слышал, что это связано в том числе с активным присутствием отца Сергия в информационном пространстве. Это не проходит бесследно для человека, - рассказал Легойда.

Что касается потасовки, произошедшей с Ксенией Собчак, то тут, по мнению главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, должны разбираться правоохранительные органы.

- Если есть заявление со стороны пострадавших в полицию, то сотрудники правоохранительных органов, естественно, будут с этим разбираться, выяснять все обстоятелсьтва и детали. А церковный суд занимается схиигуменом, - пояснил Легойда.

Также он добавил, что Отец Сергий много выступал, в том числе нарушил предписания священноначалия, которые определенно запрещали ему выступать в информационном поле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

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ИСТОЧНИК KP.RU