2020-07-08T05:49:11+03:00
Политика

Россия и КНР заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

Российская сторона предлагает продление поставок только через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией
Юлия КЕКОВА
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Россия и КНР заблокировали в СБ ООН резолюцию по СирииРоссия и КНР заблокировали в СБ ООН резолюцию по СирииФото: Александр КОЦ
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Россия выступила с предложением приступить к постепенному сворачиванию трансграничного механизма помощи Сирии и соответствующую принять резолюцию. Согласно решению, РФ призывает продлить поставки, но только через один контрольно-пропускной пункт, который расположен на границе с Турцией. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи по итогам голосования по продлению трансграничной гуманитарной помощи арабской республике.

Россия и Китай, тем временем, наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, в котором предлагалось оставить открытыми для ООН всего два пропускных пункта.

- Теперь пришло время свернуть действующий механизм и заменить его на гумпоставки. Они будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182, - отмечается в заявлении, пишет ТАСС.

Также госдеп отметил, что российская сторона осознает необходимость удовлетворения гуманитарных потребностей всех сирийцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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