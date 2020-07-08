Россия и КНР заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия выступила с предложением приступить к постепенному сворачиванию трансграничного механизма помощи Сирии и соответствующую принять резолюцию. Согласно решению, РФ призывает продлить поставки, но только через один контрольно-пропускной пункт, который расположен на границе с Турцией. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи по итогам голосования по продлению трансграничной гуманитарной помощи арабской республике.
Россия и Китай, тем временем, наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, в котором предлагалось оставить открытыми для ООН всего два пропускных пункта.
- Теперь пришло время свернуть действующий механизм и заменить его на гумпоставки. Они будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182, - отмечается в заявлении, пишет ТАСС.
Также госдеп отметил, что российская сторона осознает необходимость удовлетворения гуманитарных потребностей всех сирийцев.
ИСТОЧНИК KP.RU