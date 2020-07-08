2020-07-08T05:36:35+03:00
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"Была дискуссия": Владимир Легойда высказался о церковном расколе

Эксперт оценил, было ли закрытие храмов для прихожан на время пандемии ошибкой
Роман ГОЛОВАНОВЮлия КЕКОВА
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"Была дискуссия": Владимир Легойда высказался о церковном расколе"Была дискуссия": Владимир Легойда высказался о церковном расколеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус сказался практически на всех сферах жизни людей, в том числе и на духовной составляющей. Из-за пандемии в России призвали граждан соблюдать самоизоляцию, в связи с чем это сказалось на посещаемости прихожанами храмов. Было ли это ошибкой, способной привести к внутреннему расколу, оценил для kp.ru глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его мнению, закрытия храмов не было,а следовательно богослужения в них совершались, в том числе и литургия.

- У нас страна большая, режимы в разных регионах были разные. Да, тяжело, да, больно было без храмов и посещения служб, но это делалось из любви, внимания и заботы о людях. Может быть, Господь и попустил, сделал эту ситуацию возможной, чтобы мы задумались, что для нас на самом деле важно, - отметил Легойда.

Также собеседник подчеркнул, что из-за таких обстоятельств не возник внутренний раскол Церкви.

- Была дискуссия, да, временами даже жесткая. Но никаких оснований на сегодняшний день для того, чтобы делать выводы о расколе, конечно, нет, - объяснил глава синодального отдела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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