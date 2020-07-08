В ВС США усомнились в "сговоре" России с талибами
Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что высказывания и утверждения о якобы сговоре России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) не имеют доказательств.
- На мой взгляд, дело о разведке выглядит неубедительно, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке, - приводит слова военачальника ABC news.
Он также ответил, что общий уровень защиты американских военных в Афганистане всегда высок, однако появление такой информации все равно его тревожит.
Напомним, ранее газета The New York Times опубликовала статью в которой говорилось о якобы предложении России радикальному движению "Талибан" за вознаграждения оказывать противодействие США в Афганистане. Позже американское издание на источники которых ссылалось. заявило о смерти нескольких военных США.
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ИСТОЧНИК KP.RU