2020-07-08T05:54:05+03:00
В мире

В ВС США усомнились в "сговоре" России с талибами

Глава Центрального командования заявил об отсутствии доказательств
Юлия КЕКОВА
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Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что высказывания и утверждения о якобы сговоре России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) не имеют доказательств.

- На мой взгляд, дело о разведке выглядит неубедительно, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке, - приводит слова военачальника ABC news.

ИСТОЧНИК KP.RU

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