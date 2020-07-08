2020-07-08T06:28:25+03:00
Здоровье

Врач рассказал, почему опасно пить алкоголь в жару

Специалист предупредил о негативных последствиях спиртного
Юлия КЕКОВА
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Врач рассказал, почему опасно пить алкоголь в жаруВрач рассказал, почему опасно пить алкоголь в жаруФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жара летом зачастую делает употребление алкоголя еще более вредным. Почему может быть опасно распитие спиртного, рассказал в психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По мнению эксперта, в жару нужно много пить, но не алкоголя, а чистой воды. Из-за градусосодержащих напитков, особенно в жаркую погоду, состояние опьянения становится более длительным.

- Легкие алкогольные напитки, как сидр или пиво, считаются слабогазированными. Они быстрее всасываются в желудке, а следовательно быстрее наступает опьянение. А если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара, это может крепленое вино, различные алкогольные коктейли, это еще и удлиняет состояние опьянения, - рассказал Казанцев в интервью радио Sputnik.

Врач также добавил, что из-за приема спиртного повышается риск получения травмы. Это связано с тем, что температура тела повышается и от одурманивания человек ищет различные способы охладиться, например, искупаться в фонтане или незнакомом ему водоеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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