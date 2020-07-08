Власти Китая озвучили условие участия в переговорах по вооружениям

8 Июль 2020 2020-07-08T06:48:49+03:00

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Власти Китая заявили о готовности присоединения к трехсторонним переговорам по вопросам разоружения с США и Россией. Однако важным условием представители государства назвали соглашение Вашингтона о сокращении своего ядерного арсенала до уровня Пекина. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

- Мы спрашивали Соединенные Штаты: когда вы просите Китай присоединиться к переговорам, что именно вы имеете в виду? Есть два пути достичь паритета в этом вопросе: Китай увеличит свой ядерный арсенал до уровня США или вы готовы снизить до нашего уровня. До сих пор США не ответили на этот вопрос... - заявил на брифинге Фу Цун, пишет ТАСС.

Также он отметил, что если американская сторона все же сможет пойти на уступки, то "Китай будет счастлив присоединиться к переговорам уже на следующий день, но скорее всего, это не произойдет".

ИСТОЧНИК KP.RU