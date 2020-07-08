2020-07-08T07:20:39+03:00
Общество

Последние новости на утро 8 июля 2020: В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

Мы собрали последние новости на утро 8 июля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Важные новости утраВажные новости утраФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Последние новости на утро 8 июля 2020 года: В МВД выступили с инициативой внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства. Благодаря этому перечень сведений вносимых в эти документы будет носить уточняющий характер. Так, например, планируется дополнить бланк водительского удостоверения. В нем должна появиться надпись DRIVING LICENCE (водительские права). В МВД также намерены изменить инструкцию и о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

В Сербии ввели комендантский час из-за коронавируса. Ограничения начнут действовать с пятницы до понедельника, 13 июля. В Белграде также запретили передвижение граждан после определенного времени и сбор компаний дом и на улице, численностью более пяти человек.

Россия предложила приступить к постепенному сворачиванию трансграничного механизма помощи Сирии и принять соответствующую резолюцию. РФ призывает продлить поставки, но только через один контрольно-пропускной пункт, который расположен на границе с Турцией. Пока Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, в котором предлагалось оставить открытыми для ООН два пропускных пункта.

Что такое на самом деле вторая волна коронавируса, рассказал известный доктор Мясников. Врач считает, что люди не столько боятся вируса, сколько ограничений и потери работы из-за covid-19. К слову, по его мнению, Москва уже переболела и ни второй, ни третьей волны в столице быть не должно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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