Ливни в Китае: в зоне бедствия оказались более 2,3 миллиона человек
Более 2,3 миллиона жителей Китая в провинции Хубэй оказались под угрозой в зоне бедствия из-за сильных ливней и наводнений. В результате непогоды два человека уже погибли, 42,2 тысячи жителей эвакуировали, но еще почти столько же нуждаются в помощи спасателей. Об этом в среду, 8 июля, сообщили местные власти.
Площадь сельскохозяйственных угодий, пострадавших из-за воды, уже превысила 284 тысячи гектар, наводнения разрушили 420 жилых зданий и повредили еще 390. Власти оценили ущерб в 2,5 миллиарда юаней (примерно 354 миллиона долларов).
Меры экстренного регулирования и ЧС ситуацию правительство ввело в 14 городах и 33 уездах.
Напомним, что сильнейшие ливни спровоцировали экстренную ситуацию и в Японии. Вчера для помощи жителям государства направили 20 тысяч военнослужащих – они будут помогать эвакуировать населения и бороться с последствиями стихийного бедствия.
ИСТОЧНИК KP.RU