Эксперты назвали самые легкие для взлома пароли

8 Июль 2020 2020-07-08T07:57:19+03:00

Не стоит включать в пароли слишком легкие слова, даты и номера телефонов

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Эксперты рассказали, какие пароли злоумышленники могут взломать легче всего и какими ключевыми словами лучше всего защищать свои электронные устройства. Так не стоит использовать в паролях простые слова вроде «password» или «qwerty» и личные данные: имя, даты рождения, номера телефонов.

Глава исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева сообщила, что в результате проведенных тестов на проникновение в корпоративную сеть подобрать данные пользователей из-за простых паролей получилось в 96% случаев.

- Самым популярным паролем оказался пароль формата «месяц и год» в латинской раскладке. Например: Fduecn2019, Vfhn2017 и также далее. В каждой третей компании встречались такие пароли. В одной компании они были у 600 пользователей, - рассказала специалисты в интервью РИА Новости.

Ее мнение поддержал глава «Агентства кибербезопасности», член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц. По его словам, злоумышленники действуют методом брутфорса, то есть сперва подбирают самые популярные пароли, а потом используют дату рождения и имя пользователям. Он добавил, что не нужно использовать в пароле идущие друг за другом цифры, например, 12345678 и номера телефонов.

Глава департамента корпоративных продаж Антон Пономарев также указал, что не следует использовать имена своих близких, ведь их легко можно найти в открытом доступе. Сложнее всего взломать пароли из случайных комбинаций цифр, букв и знаков.

Накануне россиянин в Соединенных Штатах признал свою вину в участии в преступной группе и покупке товаров на деньги с чужих счетов. Хакеры взламывали чужие карты и телефона, покупая на них товары в интернет-магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU