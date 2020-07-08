Производители предупредили о возможном дефиците гаджетов

8 Июль 2020 2020-07-08T08:07:54+03:00

Это связано с обязанностью устанавливать российское ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV

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Производители электроники предупреждают о возможном дефиците смартфонов, компьютеров и Smart TV. Это связано с необходимостью устанавливать на смартфоны, компьютеры и Smart TV российское ПО.

Новые требования вступят в силу 1 января 2021 года и к тому времени бизнес не успеет подготовиться. Учитывая это обстоятельство, производители обратились в правительство с просьбой сдвинуть срок на полтора года – до до 1 июля 2022-го.

Соответствующее письмо было составлено президентом ассоциации РАТЭК Александром Онищуком, оно адресовано главе правительства Михаилу Мишустину. В организацию входят такие гиганты, как Apple, Samsung, LG и другие.

Эксперты уверены, что пока поводов для беспокойства нет, так как ФАС не определила технический регламент установки российского ПО на продукцию. А это значит, что компании могут свободно выбирать те программы, которые считают нужными.

— Пока все находятся в свободном положении, только после появления регламента можно говорить о новых нормах. А Samsung, Xiaomi, Huawei уже начали устанавливать российское по, не дожидаясь. Добиться отсрочки в большей степени пытается компания Apple, - пояснил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

ИСТОЧНИК KP.RU