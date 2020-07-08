2020-07-08T08:31:19+03:00
Общество

День России предложили перенести на 1 июля

Обращение с инициативой направили Владимиру Путину
Ксения АНУФРИЕВА
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День России предложили перенести на 1 июляДень России предложили перенести на 1 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Член российской Общественной палаты и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России на 1 июля. Сейчас данный праздник страна отмечает 12 июня, но, по мнению общественницы, этот день у многих жителей государства ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

Как пишет RT, обращение с инициативой перенести праздник уже направили президенту России Владимиру Путину. Ирина Волынец считает, что из-за плохих ассоциаций у граждан празднование Дня России следует перенести на более позднюю дату – 1 июля.

- В связи с тем, что большинство жителей государства одобрило поправка в Конституцию России, прошу вас дать поручение правительству страны провести мероприятия для утверждения даты окончания окончание голосования – 1 июля – Днем России, - предложила член Общественной палаты.

Ирина Волынец также указала, что эту дату необходимо объявить государственным праздником и выходным днём.

Напомним, что голосование по поправкам в основной закон государства завершилось 1 июля, в среду. Текст Конституции РФ с внесенными изменениями уже опубликован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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