Штормовое предупреждение по Москве на 8 июля 2020 объявлено МЧС

8 Июль 2020 2020-07-08T08:44:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило жителей столичного региона о неблагоприятных погодных условиях и объявило штормовое предупреждение по Москве на 8 июля 2020 года из-за сильнейшего ливня с грозой и града. По данным синоптиков, порывы ветра в городе в эту среду могут достигать до 20 метров в секунду. Продлится штормовое предупреждение с 10:00 до 21:00 по московскому времени.

Из-за опасной погоды эксперты рекомендуют местным жителям соблюдать все правила предосторожности: по возможности лучше не ездить на личном транспорте, а управляя автомобилем, следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Гроза и дождь могут ухудшить видимость на проезжей части и привести к авариям.

МЧС также посоветовали укрываться в капитальных строениях, обходить стороной рекламные щиты и неустойчивый конструкции, а также не прятаться под деревьями во время грозы. Машину следует парковать далеко от деревьев и шатких конструкций.

Напомним, что непогода наблюдает в Москве уже не первый день. Вчера МЧС объявило экстренное предупреждение из-за шквалистого ветра до 20 метров в секунду и дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU