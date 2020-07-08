Сенаторы предлагают продавать новые квартиры с мебелью

8 Июль 2020 2020-07-08T09:08:25+03:00

продажа квартир с мебелью увеличит цену жилья минимум на 200 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По оценкам экспертов, это повысит стоимость жилья примерно на 200 тысяч рублей

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В Совете Федерации предлагают продавать новые квартиры с мебелью. Сенаторы уже направили письмо в Минпромторг и планируют обратиться в Минстрой.

Если ведомство поддержит инициативу, то в стандарты жилья будут внесены соответствующие изменения.

Поясняя инициативу, в Совфеде отметили, что данная мера поддержит в кризис деревообрабатывающую промышленность. А люди смогут сэкономить до 50 процентов на мебель, так как производитель предоставит оптовые скидки застройщику. При этом стоимость недвижимости вырастет в пределах 10 процентов.

— Цены изменятся несильно, не больше 10% от стоимости квартиры, а вот спрос мы как раз увеличим. Ведь любой человек задумывается при покупке жилья о предстоящем ремонте, — заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров Алексей Майоров.

Предложение будет носить рекомендательный характер для застройщиков, а девелоперы сами решат, какие компании будут поставлять им мебель.

В пресс-службе Минстроя пока воздержались от оценки поступившего предложения. А вот эксперты рынка сразу указывают на подводные камни: траты, связанные с выбором поставщика, различных мебелировок девелоперы переложат на плечи покупателя.

- Бюджетная мебель отечественных производителей отличается низкой ценой и низким качеством. Много проблем при ее сборке. Далеко не все покупатели захотят переплачивать за кухню, которую придется менять через год, - уверен член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

В ГК «Инград» считают инициативу несвоевременной: она приведет к резкому росту стоимости жилья — на 4% и более. В нынешних условиях это может больно ударить по бизнесу, так как платежеспособность населения снизилась.

А в группе «Самолет», наоборот, поддержали идею продажи меблированных квартир. Застройщик уже предлагает мебелированные квартиры, сообщает телеканал "360".

- Оборудование квартиры кухонным гарнитуром с минимумом техники будет с учетом скидки на оптовые закупки и монтаж стоить от 120 до 200 тыс. рублей. На эту сумму увеличится цена жилья, - пояснил директор по продажам компании Кирилл Храпов.

ИСТОЧНИК KP.RU