Сенаторы предлагают продавать новые квартиры с мебелью
В Совете Федерации предлагают продавать новые квартиры с мебелью. Сенаторы уже направили письмо в Минпромторг и планируют обратиться в Минстрой.
Если ведомство поддержит инициативу, то в стандарты жилья будут внесены соответствующие изменения.
Поясняя инициативу, в Совфеде отметили, что данная мера поддержит в кризис деревообрабатывающую промышленность. А люди смогут сэкономить до 50 процентов на мебель, так как производитель предоставит оптовые скидки застройщику. При этом стоимость недвижимости вырастет в пределах 10 процентов.
— Цены изменятся несильно, не больше 10% от стоимости квартиры, а вот спрос мы как раз увеличим. Ведь любой человек задумывается при покупке жилья о предстоящем ремонте, — заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров Алексей Майоров.
Предложение будет носить рекомендательный характер для застройщиков, а девелоперы сами решат, какие компании будут поставлять им мебель.
В пресс-службе Минстроя пока воздержались от оценки поступившего предложения. А вот эксперты рынка сразу указывают на подводные камни: траты, связанные с выбором поставщика, различных мебелировок девелоперы переложат на плечи покупателя.
- Бюджетная мебель отечественных производителей отличается низкой ценой и низким качеством. Много проблем при ее сборке. Далеко не все покупатели захотят переплачивать за кухню, которую придется менять через год, - уверен член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.
В ГК «Инград» считают инициативу несвоевременной: она приведет к резкому росту стоимости жилья — на 4% и более. В нынешних условиях это может больно ударить по бизнесу, так как платежеспособность населения снизилась.
А в группе «Самолет», наоборот, поддержали идею продажи меблированных квартир. Застройщик уже предлагает мебелированные квартиры, сообщает телеканал "360".
- Оборудование квартиры кухонным гарнитуром с минимумом техники будет с учетом скидки на оптовые закупки и монтаж стоить от 120 до 200 тыс. рублей. На эту сумму увеличится цена жилья, - пояснил директор по продажам компании Кирилл Храпов.
ИСТОЧНИК KP.RU