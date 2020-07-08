8 Июль 2020 2020-07-08T09:30:23+03:00

В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 195 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Москве еще 1 195 пациентов, ранее зараженных коронавирусной инфекцией, смогли полностью вылечиться от заболевания и выписались из клиник. Общее число выздоровевших после инфицирования москвичей достигло отметки 160 913. Об этом в среду, 8 июля, рассказала заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

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ИСТОЧНИК KP.RU