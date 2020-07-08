2020-07-08T09:30:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 195 пациентов

Общее число вылечившихся в столице достигло 160 913 человек
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 195 пациентовВ Москве от коронавируса выздоровели еще 1 195 пациентовФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Москве еще 1 195 пациентов, ранее зараженных коронавирусной инфекцией, смогли полностью вылечиться от заболевания и выписались из клиник. Общее число выздоровевших после инфицирования москвичей достигло отметки 160 913. Об этом в среду, 8 июля, рассказала заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

Шанс всё исправить.Целовать любимых, обнимать друзей, гулять с детьми в парке, работать и быть полезными… Пандемия открыла нам глаза на те маленькие радости, которые и есть… настоящее счастье

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Протестующие из-за карантина в Сербии прорвались в парламент
Топ-5 мест, где проще всего подхватить коронавирус
Зараженный коронавирусом президент Бразилии снял маску перед журналистами
В Москве от коронавируса выздоровели еще 1 195 пациентов
Сенаторы предлагают продавать новые квартиры с мебелью
Тимошенко рассказала о «жестоком обмане» украинцев
Штормовое предупреждение по Москве на 8 июля 2020 объявлено МЧС
День России предложили перенести на 1 июля
Миллионы людей в мире отказались от мяса из-за коронавируса
Производители предупредили о возможном дефиците гаджетов
Эксперты назвали самые легкие для взлома пароли
Названы регионы, где чаще всего рожают в 15-19 лет
Китайский МИД назвал «превосходным» сотрудничество с Россией
Ливни в Китае: в зоне бедствия оказались более 2,3 миллиона человек
Последние новости на утро 8 июля 2020: В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
Власти Китая озвучили условие участия в переговорах по вооружениям
Врач рассказал, почему опасно пить алкоголь в жару
В ВС США усомнились в "сговоре" России с талибами
"Была дискуссия": Владимир Легойда высказался о церковном расколе
Ученые нашли ключевую причину старения