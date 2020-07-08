Зараженный коронавирусом президент Бразилии снял маску перед журналистами
На днях глава Бразилии Жаир Болсонару решил собрать специальную пресс-конференцию, чтобы сообщить о своем заражении коронавирусной инфекцией. Во время беседы с журналистами инфицированный глава государства, стоя прямо рядом с журналистами, снял с лица защитную маску. Из-за этой ситуации, которая подвергла риску заражения сотрудников прессы, Бразильская ассоциация прессы ABI намерена подать на президента в суд. Об этом в среду, 8 июля, сообщает на официальном портале ABI.
- Несмотря на то, что Жаир Болсонару знал о своем заражения коронавирусом, он не соблюдал эпидемиологические требования и подверг опасности жизни других людей во время пресс-конференции, - говорится в заявлении руководителя ассоциации.
Журналисты отметили, что президент Бразилии также нарушил режим изоляции, пригласив представителей прессы, чтобы «лично проинформировать их» о своей болезни, нарушив сразу две статьи Уголовного кодекса. Такие действия в государстве могут повлечь штраф и даже тюремное заключение.
Напомним, что о заражении Болсонару, который до последнего не верил в существование коронавируса и опасность пандемии, стало известно вчера, 7 июля. Симптомы инфекции у президента появились в минувшие выходные. Для чего больной опасным вирусом политик созвал журналистов, и почему он не могу сообщить о своей болезни более безопасным для людей способом – он так и не объяснил. Более того, глава государства, зная о болезни, продолжил исполнять свои обязанности, общаясь с советниками и министрами.
Ранее в субботу, до появления симптомов, президент Бразилии посетил резиденцию посла США в стране, где отпраздновал вместе с дипломатами день независимости Соединенных Штатов.
Президент Бразилии заявил что у него положительный тест на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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