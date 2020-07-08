Зараженный коронавирусом президент Бразилии снял маску перед журналистами

8 Июль 2020 2020-07-08T09:23:14+03:00

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На днях глава Бразилии Жаир Болсонару решил собрать специальную пресс-конференцию, чтобы сообщить о своем заражении коронавирусной инфекцией. Во время беседы с журналистами инфицированный глава государства, стоя прямо рядом с журналистами, снял с лица защитную маску. Из-за этой ситуации, которая подвергла риску заражения сотрудников прессы, Бразильская ассоциация прессы ABI намерена подать на президента в суд. Об этом в среду, 8 июля, сообщает на официальном портале ABI.

- Несмотря на то, что Жаир Болсонару знал о своем заражения коронавирусом, он не соблюдал эпидемиологические требования и подверг опасности жизни других людей во время пресс-конференции, - говорится в заявлении руководителя ассоциации.

Журналисты отметили, что президент Бразилии также нарушил режим изоляции, пригласив представителей прессы, чтобы «лично проинформировать их» о своей болезни, нарушив сразу две статьи Уголовного кодекса. Такие действия в государстве могут повлечь штраф и даже тюремное заключение.

Напомним, что о заражении Болсонару, который до последнего не верил в существование коронавируса и опасность пандемии, стало известно вчера, 7 июля. Симптомы инфекции у президента появились в минувшие выходные. Для чего больной опасным вирусом политик созвал журналистов, и почему он не могу сообщить о своей болезни более безопасным для людей способом – он так и не объяснил. Более того, глава государства, зная о болезни, продолжил исполнять свои обязанности, общаясь с советниками и министрами.

Ранее в субботу, до появления симптомов, президент Бразилии посетил резиденцию посла США в стране, где отпраздновал вместе с дипломатами день независимости Соединенных Штатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789198" frameborder="0"></iframe> Президент Бразилии заявил что у него положительный тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU