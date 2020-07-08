2020-07-08T10:26:11+03:00
В мире

Протестующие из-за карантина в Сербии прорвались в парламент

Массовые беспорядки в Белграде начались после объявления президентом страны новых ограничительных мер
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламентВ Сербии протестующие против карантина прорвались в парламентФото: REUTERS
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В центре Белграда произошли массовые протесты после заявления президента Сербии Александра Вучича об ужесточении мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Часть протестующих напала на полицейских и ворвалась в здание парламента Сербии. Участники акции подожгли три полицейских машины и мусорные контейнеры, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

После акции в Белграде есть задержанные и раненые.

По информации МВД Сербии, в акции участвовали порядка пяти тысяч человек. Часть из них возглавили оппозиционеры Даниел Кнежевич и Срджан Ного.

- Группа участников протеста выбрала неприемлемое поведение, которое мог бы назвать хулиганским, и напали на сотрудников полиции, которые были там, при выполнении служебных обязанностей и забросали их камнями, - заявил глава полиции Владимир Ребич.

Он также рассказал, что сотрудников, охранявших Скупщину от проникновения протестующих, в какой-то момент стало не хватать. Полиция смогла заставить их отступить, но вытеснить с территории парламента удалось только после прибытия дополнительных сил.

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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