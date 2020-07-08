Третий человек в мире излечился от ВИЧ
Ученые рассказали о новом случае полного излечения от инфекции ВИЧ: 36-летний житель Бразилии прошел курс лечения с помощью антиретровирусных препаратов и никотинамида (витамина В3), заставляющего зараженные клетки пробуждать латентный вирус и делающего их уязвимыми для иммунной системы. Об этом пишет издание Science.
Терапия для пациента закончилась еще весной прошлого года, спустя целый год ВИЧ больше не наблюдался в его крови. До крайне низкого уровня опустилось и количество антител, а это указывается на отсутствие зараженных клеток. Ученые отметили, что у большинства пациентов, которые принимали такие же препараты и прекратили курс терапии, число вирусных клеток снова начинало расти через определенное время.
Кроме того, врачи указали, что пока что рано говорить об излечении со 100% вероятностью, поскольку медики изучили не все клетки лимфатических узлов и кишечника.
Напомним, что в России в конце прошлого года ученые смогли синтезировать вещество, способное убить ВИЧ-инфекцию. Специалисты все еще изучают его действие.
ИСТОЧНИК KP.RU