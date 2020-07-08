Коронавирус подстегнул спрос на велосипеды
Пандемия увеличила спрос на велосипеды по всему миру. В Китае, а именно там производятся большинство железных коней, делятся цифрами: в апреле было произведено на 27% больше велосипедов, чем за тот же период годом ране. А в мае показатель вырос на 44,6% до 4,25 млн единиц.
Опасаясь заражения люди предпочитают не пользоваться общественным транспортом, а выбирают велосипед.
В компании AliExpress отмечают, что в июне велопродажи через интернет выросли в несколько раз: в Италии в 8, в Британии – 7, Испании – 5.
- В веломагазинах России подтверждают, что товар разбирают очень активно. Почти все прежние поставки раскуплены. А с новыми партиями наблюдаются некоторые сложности. Производители велосипедов не были готовы к такому спросу во всем мире, — сказал в беседе с «Известиями» представитель российского проекта в области развития велокультуры Let’s bike it! Владимир Кумов.
На «Авито» подтвердили, что спрос на велосипеды вырос на 70%.
Ранее эксперты назвали топ-5 мест, где высок риск заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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