В Пентагоне заявили об успешном сдерживании России и Китая

8 Июль 2020 2020-07-08T10:28:49+03:00

Министр обороны США Марк Эспер заявил об успешном сдерживании России и Китая в течение последнего года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны сообщил, что США в течение года сдерживали агрессию обеих стран

Изменить размер текста: A A

Министр обороны США Марк Эспер во время своего отчёта по итогам первого года своей работы сообщил, что Пентагону удалось успешно сдерживать в течение года "агрессивную деятельность" России и Китая.

В своём обращении к военнослужащим США Эспер также заявил, что ведомство сдерживало и "агрессивную деятельность, осуществляемую странами-изгоями, такими как КНДР и Иран".

Глава Пентагона отметил в своём отчёте проведённые Штатами контртеррористические операции и сохранение лидирующей роли в международной антитеррористической коалиции, а также сохранение "свободы судоходства и торговли в спорных водах" Персидского залива и Южно-Китайского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU