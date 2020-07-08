В Пентагоне заявили об успешном сдерживании России и Китая
Министр обороны США Марк Эспер во время своего отчёта по итогам первого года своей работы сообщил, что Пентагону удалось успешно сдерживать в течение года "агрессивную деятельность" России и Китая.
В своём обращении к военнослужащим США Эспер также заявил, что ведомство сдерживало и "агрессивную деятельность, осуществляемую странами-изгоями, такими как КНДР и Иран".
Глава Пентагона отметил в своём отчёте проведённые Штатами контртеррористические операции и сохранение лидирующей роли в международной антитеррористической коалиции, а также сохранение "свободы судоходства и торговли в спорных водах" Персидского залива и Южно-Китайского моря.
ИСТОЧНИК KP.RU