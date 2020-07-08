2020-07-08T10:28:49+03:00
Политика

В Пентагоне заявили об успешном сдерживании России и Китая

Глава Минобороны сообщил, что США в течение года сдерживали агрессию обеих стран
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министр обороны США Марк Эспер заявил об успешном сдерживании России и Китая в течение последнего годаМинистр обороны США Марк Эспер заявил об успешном сдерживании России и Китая в течение последнего годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр обороны США Марк Эспер во время своего отчёта по итогам первого года своей работы сообщил, что Пентагону удалось успешно сдерживать в течение года "агрессивную деятельность" России и Китая.

В своём обращении к военнослужащим США Эспер также заявил, что ведомство сдерживало и "агрессивную деятельность, осуществляемую странами-изгоями, такими как КНДР и Иран".

Глава Пентагона отметил в своём отчёте проведённые Штатами контртеррористические операции и сохранение лидирующей роли в международной антитеррористической коалиции, а также сохранение "свободы судоходства и торговли в спорных водах" Персидского залива и Южно-Китайского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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