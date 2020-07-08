Эксперт назвал сферы, где наиболее востребованы льготные кредиты

8 Июль 2020 2020-07-08T09:59:29+03:00

Займы под 2 процента годовых выдаются в рамках поддержки бизнеса Фото: Алексей ФОКИН

Займы под 2 процента годовых выдаются в рамках поддержки бизнеса

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За месяц, что действует программа льготного кредитования для бизнеса, банки выдали 134 тысячи займов под 2 процента годовых. Общая сумма составила 315,6 млрд рублей.

Далеко не все спешат в банк. В основном за средствами обращаться самые пострадавшие отрасли.

- Самыми востребованными оказались кредиты среди компаний сферы услуг, досуга и развлечений, туризма, а также гостиничного бизнеса, - рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Эксперт отмечает, что пандемия коронавируса наиболее ударила по данному бизнесу. Многие из заведений до сих пор не могут открыться и начать работать.

- Проблемы имеются у непродуктовой розницы и предприятий общественного питания. Они бы тоже оказались в затруднительном положении без кредитной линии государства, — пояснил Бахтин.

По данным Росстата, за время пандемии уровень безработицы вырос с 4,7% до 6,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU