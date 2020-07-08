Правительство утвердило правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

8 Июль 2020 2020-07-08T10:32:51+03:00

Врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания Фото: REUTERS

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Правительство России утвердило схему оказания медицинской помощи во время угрозы распространения опасных заболеваний. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, документ опубликован на сайте кабмина.

Теперь пациенты смогут проходить лечение не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилированных стационарах. Оказывать медпомощь смогут врачи любой специализации, а также фармацевты, прошедшие необходимое обучение.

Также отмечается, что больничные листы смогут оформлять не только на бумаге, но и в электронной форме с письменного согласия пациента.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что правительство утвердило выделение трансфертов на пять миллиардов рублей субъектам России. Регионы получат деньги для поддержки врачей и медперсонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU