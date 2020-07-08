Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 700 тысяч
За сутки в стране зафиксировали 6 562 новых заражённых
За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса в 84 регионахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России за прошедшие сутки выявлено 6 562 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 700 792. Новые заражения зафиксированы в 84 регионах из 85. Переносили коронавирус без симптомов 27,6% новых пациентов.
При этом число выздоровевших за минувшие сутки составило 8 631 человек, а всего в стране выздоровели 472 511 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU