В России отчуждение территорий страны приравняют к экстремизму
Законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Он также отметил, что в документе предлагается уточнить терминологию существующего закона "О противодействии экстремистской деятельности", дополнив второй абзац первого пункта первой статьи. В нём будет отмечено, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории", сообщает ТАСС.
Крашенинников заявил, что терминологию закона приведут в соответствие с Конституцией России
За нарушение территориальной целостности России будут наказывать лишением свободы на срок от шести до 10 лет, а за призывы к нарушению территориальной целостности России будет грозить администартивный штраф до 300 тысяч рублей. Проект закона направили в правительство.
Поправки подготовили, чтобы закрепить новые нормы Конституции и не допустить действия, направленные на отчуждение российских территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU