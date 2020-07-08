В России отчуждение территорий страны приравняют к экстремизму

8 Июль 2020 2020-07-08T11:03:06+03:00

Павел Крашенинников заявил о внесении в нижнюю палату законопроекта о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности Фото: Иван МАКЕЕВ

Наказанием за такое преступление станет до 10 лет лишения свободы

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Законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он также отметил, что в документе предлагается уточнить терминологию существующего закона "О противодействии экстремистской деятельности", дополнив второй абзац первого пункта первой статьи. В нём будет отмечено, что "экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории", сообщает ТАСС.

Крашенинников заявил, что терминологию закона приведут в соответствие с Конституцией России

За нарушение территориальной целостности России будут наказывать лишением свободы на срок от шести до 10 лет, а за призывы к нарушению территориальной целостности России будет грозить администартивный штраф до 300 тысяч рублей. Проект закона направили в правительство.

Поправки подготовили, чтобы закрепить новые нормы Конституции и не допустить действия, направленные на отчуждение российских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU