2020-07-08T11:05:28+03:00
В мире

Число жертв беспорядков в Эфиопии из-за убийства певца достигло 239

Среди погибших: девять полицейских и пять ополченцев
Ксения АНУФРИЕВА
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Число жертв беспорядков в Эфиопии из-за убийства певца достигло 239Число жертв беспорядков в Эфиопии из-за убийства певца достигло 239Фото: REUTERS
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Количество погибших людей в ходе беспорядков и протестных акций в Эфиопии возросло до 239, сообщает издание AFP со ссылкой на местную полицию.

- Из-за массовый беспорядков в регионе погибли 239 человек, среди которых было девять сотрудников правоохранительных органов, пятеро ополченцев и еще 215 гражданских мирных жителей, - рассказал исполняющий обязанности комиссара местного полицейского отделения Оромия Мустафа Кедир.

Массовые акции протеста в регионе проходят последние несколько дней из-за убийства известного музыканта и политического оппозиционера Хаакаалуу Хундессаа в столице страны Аддис-Абебе, которые стал «гласом народа».

Тысячи людей вышли на улице, акции быстро переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями. Ранее сообщалось о 166 жертвах, 10 из которых погибли в Аддис-Абебе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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