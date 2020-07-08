2020-07-08T11:46:44+03:00
Общество

Глава МВД Чехии не стал комментировать дело Ивана Сафронова

Бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса обвиняют в передаче секретных сведений Вашингтону через Прагу
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова/Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"В Москве задержали советника гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова/Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"
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Глава МВД и первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек отказался комментировать дело бывшего журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщает издание Denik N. Его подозревают в передаче секретной информации чешским спецслужбам.

О том, что Сафронова обвиняют в сотрудничестве с разведкой Чехии, накануне заявил его адвокат Олег Елисеев. По версии следствия, Сафронов передал Чехии секретные данные во время работы в газете "Коммерсант".

- Следствие утверждает, что он был завербован с 2012 года спецслужбами Чехии, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока, - рассказал Елисеев.

Сторона обвинения также заявляет, что Сафронов совершал преступления с корыстными мотивами. Отмечается, что переданные сведения Чехия передавала США.

В отношении Сафронов ФСБ завела уголовное дело по статье "Государственная измена", Сафронов отказывается признать себя виновным. Сейчас он арестован на два месяца.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Сафронова заподозрили в работе на чешскую разведку восемь лет назад, к моменту задержания собрано материалов на восемь томов.

Суд арестовал советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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