8 Июль 2020 2020-07-08T11:20:38+03:00

Скорее всего, за американскую валюту будут давать не менее 72 рублей

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Экономист спрогнозировал курс доллара на июль. Второй летний месяц российская валюта будет держаться на отметке в 70 рублей на доллар. А вот выйти на отметку 60+ за доллар до конца года вряд ли получится.

Ослабление курса рубля связано с несколькими причинами, уверен экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. Во-первых, давление оказывают новости о коронавирусе, это сдерживает аппетиты инвесторов. Во-вторых, геополитические риски в отношении России также постепенно нарастают.

- Скачки цен на нефть тоже добавляют сомнений и воспринимается как неустойчивый фактор. Не исключено, что летом котировки будут снижаться до 40 долларов за баррель, а возможно и ниже, - комментирует «Российской газете» Покатович.

Скорее всего, в ближайшее время курс рубля будет колебаться в пределах 71,5-72,7 рублей. В июле возможно повышение до 75, но это единичные случаи.

Пока давать перспективные прогнозы экономисты опасаются. Говорить об окончании кризиса тоже рано, мартовский обвал рынков больно ударил по экономике России.

- Вторая волна коронавируса может усугубить ситуацию. Безусловно, есть пакет мер, который должен компенсировать потери, устранить последствия кризиса, предоставив рабочие места, оказать содействие перезапуску экономики. но этого не достаточно, комментирует ИА "НСН" руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

ИСТОЧНИК KP.RU