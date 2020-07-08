2020-07-08T12:36:34+03:00
Экономика

В России мобильная связь подорожала на 8% за полгода

Во второй половине года тарифы могут вырасти ещё на 14%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тарифы на мобильную связь в России с декабря 2019 года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти еще на 14%Тарифы на мобильную связь в России с декабря 2019 года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти еще на 14%Фото: Александр Новиков
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С декабря 2019 года тарифы на мобильную связь увеличились в среднем на 8% и могут вырасти ещё на 14% во второй половине 2020 года, сказано в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.

Анализ провели на базе тарифов восьми мобильных операторов: "большой четвёрки" (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2) и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл". В сравнении с декабрём прошлого года минимальный тариф вырос с 270 до 291 рубля. При этом увеличение тарифов на мобильную связь компенсировало увеличение средней зарплаты на 5,6%.

Эксперты отмечают, что во второй половине года доходы может ожидать стагнация, а тарифы - рост, который составит порядка 14%.

- Прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции составили 30 млрд рублей, и, несомненно, эти деньги операторам придется компенсировать либо за счёт повышения тарифов, либо за счёт подключения абонентами большего количества услуг, - приводит ТАСС слова руководителя Content Review Сергея Половникова.

Самые доступные тарифы оказались в Ямало-Ненецком автономном окргуе, ХМАО, на Сахалине, а также в Ярославской и Магаданской областях.

Дороже всего мобильная связь обходится жителям Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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