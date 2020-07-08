День семьи, любви и верности 8 июля 2020: опасно ли играть свадьбы в этот день

8 Июль 2020 2020-07-08T11:38:21+03:00

Астролог сказал, опасно ли заключать брак в день семьи, любви и верности

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Астролог Павсекакий Богданов объяснил, можно ли заключать брак 8 июля – в День семьи, любви и верности. Традиционно, этот праздник считаемся символом крепкого союза, многие уверены, что и свадьба в эту дату принесет счастье в дом.

Но не все так просто. Светлая энергетика праздника уступает расположению звезд на небе.

- Союзы, заключенные в этот день в 2020 году, не будут способствовать счастливой жизни и долгосрочному браку. Но люди считают этот день святым хранителем семьи, — пояснил астролог.

Люди, которые вопреки всему, готовы идти под венец в этот день, должны помнить, что их брак будет недолгим. Вряд ли они проживут вместе больше трех лет, но бывают и исключения.

Эксперт уверен, звезды ошибаются редко, но порой святые, которые покровительствуют данному дню, пересиливают.

Но 8 июля неблагоприятен не для всех пар. Те, кто уже долгое время состоит в отношениях и успели проверить свои чувства за много лет, могут смело отправляться в загс в этот день. Им небеса будут благоволить, сообщает ФАН.

8 июля 2020 года отмечается День семьи, любви и верности. Праздник в честь муромских святых, которых не смогла разлучить даже смерть. Как отмечать данный день в 2020 году и какие традиции существуют?

День семьи, любви и верности - это один из самых молодых государственных праздников современности, но при этом уходящий своими корнями в глубину веков Российской истории. Мы подготовили красивые поздравления к этому дню в стихах и прозе.

ИСТОЧНИК KP.RU