Россия поставила в другие страны 600 аппаратов ИВЛ

8 Июль 2020 2020-07-08T11:48:33+03:00

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Россия с начала пандемии поставила на территорию других государств более 600 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также договорилась о продаже Соединенным Штатами специальных терминалов для измерения температуры человеческого тела. Об этом в среду, 8 июля, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе правительственного часа в Совфеде.

- В Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь отгружены более 600 аппаратов ИВЛ, законтрактована продажа в США устройств для измерения температуры, - сообщил глава ведомства.

Денис Мантуров не рассказал детали контрактов, но добавил, что предварительно, перед отправкой в другие страны, отечественные компании обеспечили запас антивирусной продукции на территории России.

Ранее один из медицинских экспертов отмечает, что американские системы для искусственной вентиляции легких немного лучше по качеству российских аналогов, однако стоят в более чем пять раз дороже.

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ИСТОЧНИК KP.RU