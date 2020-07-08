Ученые предложили выявлять новообразования с помощью наночастиц кремния
Российские физики смогли разработать новый способ диагностики, для него предлагается применять наночастицы кремния. Биомаркеры из данного материала будут менее вредны для организма, смогут ранее распознать новообразование и их можно отследить помощью специальных оптических средств мониторинга.
Разработка принадлежит сотрудникам Московского университета (МГУ имени М.В. Ломоносова) и Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород).
- Была применена уникальная технология производства наноструктурированного кремния для медицинской диагностики. Частицы кремния являются маркерами, которые отражают в непрозрачной среде организма структурные неоднородности. Например, опухоли, - рассказывает RT основной автор работы, доцент кафедры общей физики и молекулярной электроники физического факультета МГУ Станислав Заботнов.
Попав в организм наночатсицы смогут накапливаться в злокачественных новообразованиях. А отследить их возможно с помощью специальных оптических средств мониторинга.
- Наша технология позволила посадить кремниевые наночастицы на поверхность агарового геля, который имитирует биоткань. Попадая в организм биочастицы дают высококонтрастные изображения неоднородностей, - отметил Заботнов.
Четкие и контрастные изображения проблемных зон дадут диагностам представления о проблеме и исключат сомнения медиков.
У метода диагностики с помощью кремниевых частиц есть еще один плюс – он безопаснее радиочастотных маркеров и легко выводится из организма.
Испытание технологии намечено на 2021 год.
ИСТОЧНИК KP.RU