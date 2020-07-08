Ученые предложили выявлять новообразования с помощью наночастиц кремния

8 Июль 2020 2020-07-08T11:52:38+03:00

Биомаркеры будут менее вредны для организма и помогут найти опухоль на ранних стадиях

Изменить размер текста: A A

Российские физики смогли разработать новый способ диагностики, для него предлагается применять наночастицы кремния. Биомаркеры из данного материала будут менее вредны для организма, смогут ранее распознать новообразование и их можно отследить помощью специальных оптических средств мониторинга.

Разработка принадлежит сотрудникам Московского университета (МГУ имени М.В. Ломоносова) и Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород).

- Была применена уникальная технология производства наноструктурированного кремния для медицинской диагностики. Частицы кремния являются маркерами, которые отражают в непрозрачной среде организма структурные неоднородности. Например, опухоли, - рассказывает RT основной автор работы, доцент кафедры общей физики и молекулярной электроники физического факультета МГУ Станислав Заботнов.

Попав в организм наночатсицы смогут накапливаться в злокачественных новообразованиях. А отследить их возможно с помощью специальных оптических средств мониторинга.

- Наша технология позволила посадить кремниевые наночастицы на поверхность агарового геля, который имитирует биоткань. Попадая в организм биочастицы дают высококонтрастные изображения неоднородностей, - отметил Заботнов.

Четкие и контрастные изображения проблемных зон дадут диагностам представления о проблеме и исключат сомнения медиков.

У метода диагностики с помощью кремниевых частиц есть еще один плюс – он безопаснее радиочастотных маркеров и легко выводится из организма.

Испытание технологии намечено на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU