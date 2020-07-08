В центре Нью-Йорка внедорожник снёс группу протестующих

8 Июль 2020 2020-07-08T12:12:22+03:00

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В среду, 8 июля, в самом центре американского города Нью-Йорка внедорожник протаранил толпу протестующих людей. Сообщается, что один человек, который ехал рядом с группой демонстрантов на велосипеде, получит ранения, помощь ему оказывают медики. Инцидент произошел на 42-й улице в Манхэттене, пишет издание Reuters.

Через несколько часов после инцидента снесший американцев автомобиль удалось остановить сотрудниками правоохранительных органов, против которых и устроили демонстрацию сбитые протестующие. Участники акции утверждают, что во внедорожники были офицеры в форме NYPD.

Как недавно сообщал сайт kp.ru, автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле, где проходила акция протеста в созданной митингующими «автономной зоне». В результате происшествия пострадали два человек, одного из которых доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Сотрудники местной полиции уже задержали нарушителя, мотивы его поступка не ясны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789298" frameborder="0"></iframe> В центре американского Нью-Йорка внедорожник снёс группу протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU