2020-07-08T12:05:54+03:00
Общество

В Чувашии семьи с пятью и более детьми получат льготу на транспортный налог

Это одно из первых решений, которые приняты для поддержки многодетных семей
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что с 2021 года семьи, которые имеют пять и более детей, будут получать льготы по транспортному налогу на автомобиль, который необходим для перевозки школьников и малышей. Об этом глава региона заявил в рамках прямой трансляции Дня семьи, любви и верности. Николаев добавил, что это одна из мер поддержки, их будет, конечно, больше.

«Я думаю, что мы должны продумать также вопрос повышения выплат, которые получают семьи с пятью и более детьми. Такая задача у нас тоже стоит, поэтому поручаю министру труда совместно с министром финансов Чувашской Республики сформулировать эту меру поддержки», - заявил он.

Напомним, что ранее руководитель региона поручил разработать ряд дополнительных мер поддержки многодетных семей в республике во время личного приема граждан.

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