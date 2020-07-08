2020-07-08T12:35:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Ирландцы создали приложение для отслеживания зараженных коронавирусом

Оно уведомляет людей, если рядом с ними находится инфицированный
Ксения АНУФРИЕВА
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Ирландцы создали приложение для отслеживания зараженных коронавирусомИрландцы создали приложение для отслеживания зараженных коронавирусомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Служба здравоохранения Ирландии создала и выпустила приложение для мобильных устройств, которое отслеживает социальный контакты зараженных для борьбы с распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание The Irish Times.

Мобильное приложение «COVID Tracker Ireland» выпустили как для Android, так и для iOS. Оно работает через Bluetooth – с помочью данной беспроводной связи приложение фиксирует находящиеся рядом устройства. Каждый два часа оно загружает информацию о местных жителях, тест на коронавирус которых показал положительный результат, с сервера Службы здравоохранения Ирландии.

Если владелец устройства с приложением находится в радиусе менее двух метров от устройства, владелец которого заражен коронавирусом, то приложение уведомит его. При этом не показывается, кто именно заражен: в приложении не видно ни имени, ни точного места пользователей.

Кроме основной функции, приложение содержит рекомендации по борьбе с пандемией, последние сведения о заболеваемости в стране, а также возможность сообщить, что получен положительный результат тестирования на коронавирус.

Как писал сайт kp.ru, еще одно необычное устройство для борьбы с заболеванием изобрели специалисты НАСА: это антикоронавирусное ожерелье, которое начинает вибрировать, как только его владелец пытается дотронуться до лица, рта, носа или глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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