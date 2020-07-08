2020-07-08T12:35:39+03:00
Москва

Ученые рассказали, возможны ли смерчи в центральной части России

Специалисты прокомментировали прогноз синоптиков
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали о вероятности смерчей в средней полосе РоссииУченые рассказали о вероятности смерчей в средней полосе РоссииФото: архив "КП"
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Для средней полосы России смерчи – очень редкое явление. Однако исключать их появления нельзя. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Института физики атмосферы им А.М. Обухова Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский.

«Сезон смерчей на европейской территории России длится с мая по сентябрь. Максимальная вероятность их образования наступает в июне. Смерчи могут формироваться в районе 17-18 часов дня. Да, в Москве и в Подмосковье случались эти природные явления. В Москве самый сильный смерч был 16 июня 1904 года. Из последних - сильный смерч зафиксирован в Подмосковье (Рузский район) 13 июля 2016», - цитирует эксперта «Российская газета».

Как отметили в Гидрометцентре, смерчи могут образовываться из-за вхождения холодного воздуха в разогретый.

Напомним, накануне, 7 июля, в Москве и Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозировали сильнейшие ливни, град и грозу. Также специалисты не исключали возможность образования смерчей, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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